Звезда "Дома-2" Анастасия Лисова сильно похудела после родов

Ведь для того, чтобы не набрать лишние килограммы в такой период нужно иметь стойкость и силу воли.Но после того, как в Instagram у девушки появилось фото с отдыха, подписчики пришли в ужас. Ведь на нём девушка выглядит, по словам подписчиков, не совсем здоровой. Многие даже поставили ей диагноз "анорексия".Но молодая мама довольна своей внешностью, она говорит о том, что в детстве всегда была пухленькой, как и её дочь сейчас. Напомним, что девушка пыталась строить отношения на "Доме-2", но после неудачных романов решила покинуть телестройку и найти счастье за периметром.