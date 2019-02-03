АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы до сих пор не нашедшие объяснений научные явления
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Звезда "Дома-2" Анастасия Лисова сильно похудела после родов

Бывшая участница "Дома-2" Анастасия Лисова не так давно стала мамой.Звезда сильно похудела после родов.Девушка очень быстро пришла в хорошую форму, чем вызвала одни восхищения со стороны своих подписчиков.
Звезда "Дома-2" Анастасия Лисова сильно похудела после родов

Ведь для того, чтобы не набрать лишние килограммы в такой период нужно иметь стойкость и силу воли.

Но после того, как в Instagram у девушки появилось фото с отдыха, подписчики пришли в ужас. Ведь на нём девушка выглядит, по словам подписчиков, не совсем здоровой. Многие даже поставили ей диагноз "анорексия".
Звезда "Дома-2" Анастасия Лисова сильно похудела после родов

Но молодая мама довольна своей внешностью, она говорит о том, что в детстве всегда была пухленькой, как и её дочь сейчас. Напомним, что девушка пыталась строить отношения на "Доме-2", но после неудачных романов решила покинуть телестройку и найти счастье за периметром.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Анастасия Лисова сильно
Названы до сих пор не нашедшие
Жена Льва Лещенко Ирина рассказала о
Представлен ТОП-3 конкурентов
Суббренд Xiaomi Redmi работает над
В Сети появились первые фото смартфона
Вера Брежнева показала на видео
Учёные: Темная материя не требуется для
Стали известны подробности смерти Децла
Продюсер Сергей Перман попросил фанатов
Смартфон Vivo V15 Pro показался на
Появилось видео с новым 7-дюймовым iPod
Медики озвучили рекомендации по
Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет в
Эксперты рассказали о УАЗ-3165М «Симба»
Pinebook Pro на базе Linux будет
Физик назвал безопасными путешествия
Эксперты AnTuTu назвали самые мощные
Специалисты рассказали, что системы
Сотрудник NASA оценил вероятность
Mercedes-Benz работает над неразрушимым
Бывший издатель Vanity Fair запустит
Королева Елизавета II ночевала на
Открыта вакансия путешественника с
Мотоциклы Norton представили на
В Южно-Сахалинске рабочие засыпали
Дэвид и Виктория Бекхэмы поддержали
Исследователь Олег Архипов показал
Актер Гела Месхи жестко ответил
В 2019 году на рынке России подорожают
Просмотреть все новости