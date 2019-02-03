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Названы до сих пор не нашедшие объяснений научные явления
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Названы до сих пор не нашедшие объяснений научные явления

Ученые со всего мира делали множество невероятных открытий. Однако существует ряд феноменов, которые до сих пор остаются загадкой.
Названы до сих пор не нашедшие объяснений научные явления

Ни один из ученых еще не дал точного объяснения, почему люди зевают. Некоторые предполагают, что это процесс терморегуляции для охлаждения мозга. Но подтверждений этой теории нет. Неизвестно также, почему зевота заразна.

На северном полюсе Сатурна существует погодное явление размером с две Земли в странной форме шестиугольника. Шторм фотографировали и наблюдали за ним в течение многих лет с помощью космического корабля Кассини NASA, но он все еще остается загадкой.

Нет объяснения и изогнутым деревьям в «Танцующем лесу» в России. Лес находится в Калининграде. Он заполнен соснами, которые искривлены в спирали, кольца и другие конфигурации.
Названы до сих пор не нашедшие объяснений научные явления

Ученые все еще не нашли объяснения мурлыканию кошек. Одна из гипотез состоит в том, что мурлыканье способствует росту костей, потому что частота вибрации приводит к тому, что кости затвердевают из-за давления.

В Сибири существует потусторонний кратер, который не был объяснен. Местные жители называют его «Гнездо огненного орла» и считают, что этот район связан со смертью.
Названы до сих пор не нашедшие объяснений научные явления

Каждую секунду мы получаем сотни непонятных сигналов из космоса. Астрономы считают, что это происходит почти каждую секунду, но только около 30 были идентифицированы.

В будущем ученые планируют попытаться исследовать не нашедшие до этого времени объяснения феномены.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:29

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