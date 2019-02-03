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Рэпер Баста выразил соболезнования в связи со смертью Децла

Популярный рэпер Баста (Василий Вакуленко) выразил соболезнования родным и друзьям музыканта Децла (Кирилл Толмацкий), скончавшегося на 36-м году жизни несколько часов назад. По словам Вакуленко, несмотря на их конфликт в своё время, он сожалеет, что такой молодой и талантливый человек ушел так рано.
Рэпер Баста выразил соболезнования в связи со смертью Децла

Децл скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске, где должен был провести концерт. В своём сообщении, опубликованном в Instagram, Вакуленко признался, что для него это большое несчастье. Как известно, ссора между двумя музыкантами возникла из-за оскорблений Басты в сторону Децла, последний был вынужден даже подать на него в суд.

В итоге судья принял решение, что Толмацкий должен заплатить более 300 000 рублей в качестве компенсации за оскорбления в социальных сетях. По информации юриста истца, большую часть полученных средств Децл потратил на благотворительность.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:46

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