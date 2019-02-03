Рэпер Баста выразил соболезнования в связи со смертью Децла





Децл скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске, где должен был провести концерт. В своём сообщении, опубликованном в Instagram, Вакуленко признался, что для него это большое несчастье. Как известно, ссора между двумя музыкантами возникла из-за оскорблений Басты в сторону Децла, последний был вынужден даже подать на него в суд.В итоге судья принял решение, что Толмацкий должен заплатить более 300 000 рублей в качестве компенсации за оскорбления в социальных сетях. По информации юриста истца, большую часть полученных средств Децл потратил на благотворительность.