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Алеся Кафельникова обвинила избегающего её три месяца отца во лжи

Алеся Кафельникова публично обвинила избегающего её отца во лжи. По признанию модели, знаменитый российский теннисист намеренно не звонил ей 3 месяца подряд.
Алеся Кафельникова обвинила избегающего её три месяца отца во лжи

Алеся Кафельникова отреагировала на комментарий отца, который сослался журналистам на то, что у него нет мобильного номера дочери. Связалась пресса с теннисистом из-за странного поведения модели в последнее время. Так, поклонники звезды, следящие за её Instagram, стали замечать болезненную худобу кумира, порезы на руках и пугающие темы, которые та поднимает в своих постах. В Stories дочь Евгения Кафельникова заговаривала об употреблении запрещённых препаратов, и фанаты обеспокоились, что она вернулась к пагубной привычке.

Давать комментарии касательно ситуации с наследницей спортсмен не стал, а посоветовал журналистам поговорить с ней самой, упомянув, что не имеет её номера. Прочитав интервью Кафельникова, модель назвала его лжецом.
"С отцом не общалась 3 месяца. У него есть мой номер, и всё он врёт", - заявила Кафельникова.

Напомним, что впервые заговорила звезда о наркотической зависимости в прошлом году, пройдя курс реабилитации. До этого несколько раз Кафельникова была на волоске от смерти.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:04

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