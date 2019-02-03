Алеся Кафельникова обвинила избегающего её три месяца отца во лжи

"С отцом не общалась 3 месяца. У него есть мой номер, и всё он врёт", - заявила Кафельникова.

Алеся Кафельникова отреагировала на комментарий отца, который сослался журналистам на то, что у него нет мобильного номера дочери. Связалась пресса с теннисистом из-за странного поведения модели в последнее время. Так, поклонники звезды, следящие за её Instagram, стали замечать болезненную худобу кумира, порезы на руках и пугающие темы, которые та поднимает в своих постах. В Stories дочь Евгения Кафельникова заговаривала об употреблении запрещённых препаратов, и фанаты обеспокоились, что она вернулась к пагубной привычке.Давать комментарии касательно ситуации с наследницей спортсмен не стал, а посоветовал журналистам поговорить с ней самой, упомянув, что не имеет её номера. Прочитав интервью Кафельникова, модель назвала его лжецом.Напомним, что впервые заговорила звезда о наркотической зависимости в прошлом году, пройдя курс реабилитации. До этого несколько раз Кафельникова была на волоске от смерти.