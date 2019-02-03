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Жена Льва Лещенко Ирина рассказала о неожиданно подаренной супругом квартире на берегу моря

Вторая жена известного российского артиста Льва Лещенко рассказала о неожиданных подарках своего супруга. По словам Ирины, муж часто радовал её различными неожиданными сюрпризами.

Жена Льва Лещенко Ирина рассказала о неожиданно подаренной супругом квартире на берегу моря


Лев Лещенко никогда не скупился на различные подарки. Например, когда-то он купил своей супруге квартиру, которая размещается на берегу моря. Артист РФ недавно отпраздновал свой очередной день рождения. Ему исполнилось 77 лет. При этом Лещенко уже полвека находится в одном и том же образе. В личной жизни знаменитости всё стабильно. Супруги уже 40 лет дружно живут вместе.

Жена Льва Лещенко Ирина рассказала о неожиданно подаренной супругом квартире на берегу моря


Недавно звёздную пару пригасили на телевизионное шоу «Сегодня вечером». Программа была посвящена дню рождения артиста. В студию пришли также коллеги и многие друзья Льва Лещенко. Участники программы рассказали о своих воспоминаниях, связанных с певцом. Жена артиста поведала интересные истории, которые происходили в их жизни. Ирина во время беседы посетовала об отсутствии совместных детей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:27

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