Жена Льва Лещенко Ирина рассказала о неожиданно подаренной супругом квартире на берегу моря





Лев Лещенко никогда не скупился на различные подарки. Например, когда-то он купил своей супруге квартиру, которая размещается на берегу моря. Артист РФ недавно отпраздновал свой очередной день рождения. Ему исполнилось 77 лет. При этом Лещенко уже полвека находится в одном и том же образе. В личной жизни знаменитости всё стабильно. Супруги уже 40 лет дружно живут вместе.Недавно звёздную пару пригасили на телевизионное шоу «Сегодня вечером». Программа была посвящена дню рождения артиста. В студию пришли также коллеги и многие друзья Льва Лещенко. Участники программы рассказали о своих воспоминаниях, связанных с певцом. Жена артиста поведала интересные истории, которые происходили в их жизни. Ирина во время беседы посетовала об отсутствии совместных детей.