Суббренд Xiaomi Redmi работает над смартфоном со Snapdragon 855





Эксперт Лу Вейбинг в Сети Вейбо разместил фотографию от Xioami, где обсуждалось будущее Redmi как бренда и его будущих устройств. Он сказал, что компания выйдет за пределы среднего уровня и войдет в премиальный сегмент рынка после выпуска новейшего смартфона на чипсете Snapdragon 855.На данный момент никаких подробностей о флагманском телефоне Redmi не сообщается, за исключением того, что он будет работать на новейшей и самой лучшей Snapdragon 855 SoC компании Qualcomm.