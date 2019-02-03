Суббренд Xiaomi Redmi работает над смартфоном со Snapdragon 855
После успешного запуска Redmi Note 7 суббренд Xiaomi Redmi работает над телефоном со Snapdragon 855. Гаджет должен выйти в продажу в этом году.
Эксперт Лу Вейбинг в Сети Вейбо разместил фотографию от Xioami, где обсуждалось будущее Redmi как бренда и его будущих устройств. Он сказал, что компания выйдет за пределы среднего уровня и войдет в премиальный сегмент рынка после выпуска новейшего смартфона на чипсете Snapdragon 855.
На данный момент никаких подробностей о флагманском телефоне Redmi не сообщается, за исключением того, что он будет работать на новейшей и самой лучшей Snapdragon 855 SoC компании Qualcomm.
Эксперт Лу Вейбинг в Сети Вейбо разместил фотографию от Xioami, где обсуждалось будущее Redmi как бренда и его будущих устройств. Он сказал, что компания выйдет за пределы среднего уровня и войдет в премиальный сегмент рынка после выпуска новейшего смартфона на чипсете Snapdragon 855.
На данный момент никаких подробностей о флагманском телефоне Redmi не сообщается, за исключением того, что он будет работать на новейшей и самой лучшей Snapdragon 855 SoC компании Qualcomm.
Технологии / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:00