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Представлен ТОП-3 конкурентов автомобиля Lada Vesta Sport

Автоэкспертами представлен ТОП-3 конкурентов новой Lada Vesta Sport. Вместо отечественной машины выгодно будет приобрести Ford Focus, Volkswagen Polo GT или Skoda Rapid.
Представлен ТОП-3 конкурентов автомобиля Lada Vesta Sport

Недавно вышедшая Vesta Sport отличилась 1,8-литровым двигателем с отдачей 145 л. с. при разгоне 100 километров за 9,6 секунд. Предлагают дилеры новинку за 1,01 миллион рублей, что заставляет многих покупателей искать на российском рынке альтернативы. Практически равноценным вложением, по мнению экспертов, может быть спортивный Ford Focus. При стоимости в 1,07 млн рублей машина обзавелась мотором на 1,6 л с мощностью 125 л. с. Имея вес 1296 кг, разгоняется до "сотни" Ford Focus за 11 секунд и является самым медленным среди конкурентов.

За 925 тысяч рублей можно приобрести Polo GT от Volkswagen с 1,4-литровым турбированным двигателем на 125 л. с. 100 км машина набирает за 9 секунд. Учитывая, что ходовая часть спортивной версии ничем не отличается от базовой, Volkswagen может похвастаться хорошей управляемостью.

Наконец, выгодно будет вложиться в Skoda Rapid за 1,02 млн рублей. Чешский лифтбэк практичен и качественно собран, имея ту же динамику и мотор, что и Lada.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:13

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