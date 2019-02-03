В Сети появились первые фото смартфона Xiaomi Mi 9
В интернете начали появляться первые снимки современного смартфона версии Xiaomi Mi 9. Устройство наделили стеклянной стильной задней панелью.
Экран дисплея вариации Mi 9 имеет большие размеры в сравнении с младшей версией Mi 8. На фото молодой человек азиатской внешности за столом держит новый Mi 9. По всей видимости, он играет либо смотрит видео. Снимок новой модели появился в популярной в КНР соцсети Weibo. Смартфон обладает большим корпусом.
Тыльная сторона Mi 9 содержит блок основной камеры. Согласно предположениям, гаджет получит три модуля. При этом заднюю панель флагманской версии выполнили из стекла.
Экран дисплея вариации Mi 9 имеет большие размеры в сравнении с младшей версией Mi 8. На фото молодой человек азиатской внешности за столом держит новый Mi 9. По всей видимости, он играет либо смотрит видео. Снимок новой модели появился в популярной в КНР соцсети Weibo. Смартфон обладает большим корпусом.
Тыльная сторона Mi 9 содержит блок основной камеры. Согласно предположениям, гаджет получит три модуля. При этом заднюю панель флагманской версии выполнили из стекла.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:59