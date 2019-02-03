Вера Брежнева показала на видео прогулку по пляжу на Мальдивах топлес

На замедленном видео певица идет по вечернему пляжу в полуобнаженном виде. На протяжении ролика она оглядывается и широко улыбается. Вера Брежнева так и подписала публикацию: «Оглядываясь назад…».Видео вызвало неоднозначную реакцию подписчиков. И хотя большая часть поклонников оценили красоту и грацию знаменитости, нашлись и те, кто критиковал Брежневу за столь откровенное поведение.Однако певица не обращает внимания на негативные комментарии и надеется, что ее подписчики способны радоваться за других так, как делает это она.