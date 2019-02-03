Вера Брежнева показала на видео прогулку по пляжу на Мальдивах топлес
На своей страничке в социальной сети Вера Брежнева опубликовала откровенное видео. На нем звезда прогуливается по Мальдивскому пляжу топлес.
На замедленном видео певица идет по вечернему пляжу в полуобнаженном виде. На протяжении ролика она оглядывается и широко улыбается. Вера Брежнева так и подписала публикацию: «Оглядываясь назад…».
Видео вызвало неоднозначную реакцию подписчиков. И хотя большая часть поклонников оценили красоту и грацию знаменитости, нашлись и те, кто критиковал Брежневу за столь откровенное поведение.
Однако певица не обращает внимания на негативные комментарии и надеется, что ее подписчики способны радоваться за других так, как делает это она.
На замедленном видео певица идет по вечернему пляжу в полуобнаженном виде. На протяжении ролика она оглядывается и широко улыбается. Вера Брежнева так и подписала публикацию: «Оглядываясь назад…».
Видео вызвало неоднозначную реакцию подписчиков. И хотя большая часть поклонников оценили красоту и грацию знаменитости, нашлись и те, кто критиковал Брежневу за столь откровенное поведение.
Однако певица не обращает внимания на негативные комментарии и надеется, что ее подписчики способны радоваться за других так, как делает это она.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:45