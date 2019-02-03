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Вера Брежнева показала на видео прогулку по пляжу на Мальдивах топлес

На своей страничке в социальной сети Вера Брежнева опубликовала откровенное видео. На нем звезда прогуливается по Мальдивскому пляжу топлес.

Вера Брежнева показала на видео прогулку по пляжу на Мальдивах топлес

На замедленном видео певица идет по вечернему пляжу в полуобнаженном виде. На протяжении ролика она оглядывается и широко улыбается. Вера Брежнева так и подписала публикацию: «Оглядываясь назад…».

Видео вызвало неоднозначную реакцию подписчиков. И хотя большая часть поклонников оценили красоту и грацию знаменитости, нашлись и те, кто критиковал Брежневу за столь откровенное поведение.

Однако певица не обращает внимания на негативные комментарии и надеется, что ее подписчики способны радоваться за других так, как делает это она.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:45

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