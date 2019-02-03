Стали известны подробности смерти Децла из-за остановки сердца





Как отмечают очевидцы, вечером Кирилл Толмацкий, он же Децл, чувствовал себя хорошо. Он не заказывал никакой особенной еды, выступал артист на дне рождения одного из посетителей клуба. Перед смертью у рэпера начали болеть кисти рук, затем начался припадок.Медики прибыли на место вызова незамедлительно, жизнь Децла пытались спасти на протяжении около получаса, но им это не удалось.