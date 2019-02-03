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Учёные: Темная материя не требуется для решения проблемы скрытой массы

Немецкие и датские учёные выяснили, что в случае изменения законов гравитации, тёмную материю можно не брать для того, чтобы описать проблемы огромной скорости существующих галактик и их внешних областей, а также массы. Самой известной попыткой избавиться от надобности темной материи является MOND.

Учёные: Темная материя не требуется для решения проблемы скрытой массы


Речь идёт о Модифицированной Динамике. В данном случае Ньютоновский закон тяготения является нерегулярным, так как гравитация не особо сильна. Однако модифицированная Ньютоновская Динамика не может объяснить, почему темная материя при столкновениях скоплений галактик начинает притягиваться к звездам, обладающим меньшей общей массой в сравнении с газовым облаком. Пытаясь решить данную проблему, немецкие исследователи предположили, что в данном случае работает скрининг Вайнштейна. Данное явление означает, что каждый довольно плотный, а также компактный космический объект вокруг себя создает невидимую сферу, определяющую как ведут себя физические законы с увеличением расстояния. Такая сфера является теоретической концепцией, которая помогает понять разницу между астрономическими масштабами.

Исследователи отмечают, что внутри данного пузыря законы так называемой ньютоновской гравитации, наблюдаемой в Солнечной системе, являются справедливыми для объектов, которые взаимодействуют в центре с массивным космическим телом. По теории, гравитационное действующее притяжение в центре вне пузыря способно увеличиваться во много раз, даже в случае отсутствия фактического влияния его массы. Учёные считают, что данная теория объясняет скорость движения в галактиках звезд. В данном случае можно считать, что во Вселенной намного меньше таинственной темной материи, либо она вообще может не существовать.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:31

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