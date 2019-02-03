Продюсер Сергей Перман попросил фанатов не жалеть Ани Лорак из-за развода





Как считает Перман, Ани Лорак не хочет, чтобы ей высказывали слова сочувствия и жалости. Продюсер отмечает, что она с благодарностью приняла бы слова поддержки от своих близких, но не от пользователей в Сети. Он уверяет, что за Лорак стоит только порадоваться, ведь она смогла оставить в прошлом болезненные отношения и начать жизнь с чистого листа. Сергей Перман считает знаменитость молодой и привлекательной женщиной, которая обязательно будет счастлива вне зависимости от последних событий.Однако пользователи социальных сетей уже определили, что сердце певицы несвободно. На одной из фотографий Ани Лорак была замечена с кольцом на безымянном пальце.