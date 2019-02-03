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Продюсер Сергей Перман попросил фанатов не жалеть Ани Лорак из-за развода

Продюсер, ранее сотрудничавший с Ани Лорак, призвал поклонников не жалеть ее в связи с последними событиями. Недавно певица развелась со своим мужем.

Продюсер Сергей Перман попросил фанатов не жалеть Ани Лорак из-за развода

Как считает Перман, Ани Лорак не хочет, чтобы ей высказывали слова сочувствия и жалости. Продюсер отмечает, что она с благодарностью приняла бы слова поддержки от своих близких, но не от пользователей в Сети. Он уверяет, что за Лорак стоит только порадоваться, ведь она смогла оставить в прошлом болезненные отношения и начать жизнь с чистого листа. Сергей Перман считает знаменитость молодой и привлекательной женщиной, которая обязательно будет счастлива вне зависимости от последних событий.

Однако пользователи социальных сетей уже определили, что сердце певицы несвободно. На одной из фотографий Ани Лорак была замечена с кольцом на безымянном пальце.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:09

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