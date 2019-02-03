АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Смартфон Vivo V15 Pro показался на рекламном тизере с Snapdragon 675

Компания Vivo собирается анонсировать новый смартфон Vivo V15 Pro в Индии 20 февраля. Незадолго до премьеры в Сети появился рекламный тизер, демонстрирующий некоторые его ключевые характеристики.

Смартфон Vivo V15 Pro показался на рекламном тизере с Snapdragon 675

Vivo V15 Pro не является флагманским телефоном, согласно тизеру, он получит процессор Snapdragon 675. Чипсет был анонсирован в прошлом году и пока не появится ни в одном смартфоне. Snapdragon 675 представляет собой 11-нм восьмиядерный процессор с ядрами Kryo 460 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Он также имеет графический процессор Adreno 612 и Hexagon 685, который присутствует в мобильных платформах Snapdragon 710 и Snapdragon 845. Процессор будет сопряжен с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.

На плакате видно, что Vivo V15 Pro будет оснащен сканером отпечатков пальцев и дисплеем Super AMOLED. Дисплей не будет иметь выемки, так как Vivo добавит в смартфон всплывающую селфи-камеру, подобную Vivo NEX. Однако селфи-камера выдвигается справа, а не слева.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Продюсер Сергей Перман попросил фанатов
Смартфон Vivo V15 Pro показался на
Появилось видео с новым 7-дюймовым iPod
Медики озвучили рекомендации по
Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет в
Эксперты рассказали о УАЗ-3165М «Симба»
Pinebook Pro на базе Linux будет
Физик назвал безопасными путешествия
Эксперты AnTuTu назвали самые мощные
Специалисты рассказали, что системы
Сотрудник NASA оценил вероятность
Mercedes-Benz работает над неразрушимым
Бывший издатель Vanity Fair запустит
Королева Елизавета II ночевала на
Открыта вакансия путешественника с
Мотоциклы Norton представили на
В Южно-Сахалинске рабочие засыпали
Дэвид и Виктория Бекхэмы поддержали
Исследователь Олег Архипов показал
Актер Гела Месхи жестко ответил
В 2019 году на рынке России подорожают
Наследники Александра Пороховщикова
Ученые обнаружили “новые ключи” для
Сергей Жуков показал подросших
Поклонники не узнали изменившуюся
В Microsoft пообещали улучшить
Анастасия Волочкова продемонстрировала
В Египте археологи нашли 40 мумий на
Актриса Татьяна Веденеева пытается
Стали известны даты выхода продолжения
Просмотреть все новости