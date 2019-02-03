Смартфон Vivo V15 Pro показался на рекламном тизере с Snapdragon 675





Vivo V15 Pro не является флагманским телефоном, согласно тизеру, он получит процессор Snapdragon 675. Чипсет был анонсирован в прошлом году и пока не появится ни в одном смартфоне. Snapdragon 675 представляет собой 11-нм восьмиядерный процессор с ядрами Kryo 460 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Он также имеет графический процессор Adreno 612 и Hexagon 685, который присутствует в мобильных платформах Snapdragon 710 и Snapdragon 845. Процессор будет сопряжен с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.На плакате видно, что Vivo V15 Pro будет оснащен сканером отпечатков пальцев и дисплеем Super AMOLED. Дисплей не будет иметь выемки, так как Vivo добавит в смартфон всплывающую селфи-камеру, подобную Vivo NEX. Однако селфи-камера выдвигается справа, а не слева.