Появилось видео с новым 7-дюймовым iPod touch и iPhone 11





На данный момент концепция по созданию нового iPod все еще под вопросом. Популярный канал на Youtube ConceptsiPhone под руководством дизайнера Хасана Каймака опубликовал видеоролик с представлением о том, как будут выглядеть устройства Apple.iPod touch, как показано в видео, унаследует внешние характеристики от iPad Pro 2018 года, 7-дюймовый дисплей будет с однокристальной системой. Также плеер будет оснащен двойной камерой. В новинке будут встроены двойные динамики, а также разъем USB. Цвет корпуса iPod позаимствовал у панелей iPhone XR.В ролике также заметен прогнозируемый iPhone 11, который все же не уступает в размере плееру. Камера в устройстве заметно расширена, в нее встроены сразу несколько датчиков. Объем памяти смартфона достигает 512 Гб.