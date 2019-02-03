Появилось видео с новым 7-дюймовым iPod touch и iPhone 11
На Youtube опубликовано видео, в котором представлены две будущие новинки. iPod touch представлен с дисплеем в 7 дюймов по диагонали, а iPhone 11 получил огромную камеру.
На данный момент концепция по созданию нового iPod все еще под вопросом. Популярный канал на Youtube ConceptsiPhone под руководством дизайнера Хасана Каймака опубликовал видеоролик с представлением о том, как будут выглядеть устройства Apple.
iPod touch, как показано в видео, унаследует внешние характеристики от iPad Pro 2018 года, 7-дюймовый дисплей будет с однокристальной системой. Также плеер будет оснащен двойной камерой. В новинке будут встроены двойные динамики, а также разъем USB. Цвет корпуса iPod позаимствовал у панелей iPhone XR.
В ролике также заметен прогнозируемый iPhone 11, который все же не уступает в размере плееру. Камера в устройстве заметно расширена, в нее встроены сразу несколько датчиков. Объем памяти смартфона достигает 512 Гб.
На данный момент концепция по созданию нового iPod все еще под вопросом. Популярный канал на Youtube ConceptsiPhone под руководством дизайнера Хасана Каймака опубликовал видеоролик с представлением о том, как будут выглядеть устройства Apple.
iPod touch, как показано в видео, унаследует внешние характеристики от iPad Pro 2018 года, 7-дюймовый дисплей будет с однокристальной системой. Также плеер будет оснащен двойной камерой. В новинке будут встроены двойные динамики, а также разъем USB. Цвет корпуса iPod позаимствовал у панелей iPhone XR.
В ролике также заметен прогнозируемый iPhone 11, который все же не уступает в размере плееру. Камера в устройстве заметно расширена, в нее встроены сразу несколько датчиков. Объем памяти смартфона достигает 512 Гб.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:44