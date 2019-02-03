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Появилось видео с новым 7-дюймовым iPod touch и iPhone 11

На Youtube опубликовано видео, в котором представлены две будущие новинки. iPod touch представлен с дисплеем в 7 дюймов по диагонали, а iPhone 11 получил огромную камеру.

Появилось видео с новым 7-дюймовым iPod touch и iPhone 11

На данный момент концепция по созданию нового iPod все еще под вопросом. Популярный канал на Youtube ConceptsiPhone под руководством дизайнера Хасана Каймака опубликовал видеоролик с представлением о том, как будут выглядеть устройства Apple.

iPod touch, как показано в видео, унаследует внешние характеристики от iPad Pro 2018 года, 7-дюймовый дисплей будет с однокристальной системой. Также плеер будет оснащен двойной камерой. В новинке будут встроены двойные динамики, а также разъем USB. Цвет корпуса iPod позаимствовал у панелей iPhone XR.


В ролике также заметен прогнозируемый iPhone 11, который все же не уступает в размере плееру. Камера в устройстве заметно расширена, в нее встроены сразу несколько датчиков. Объем памяти смартфона достигает 512 Гб.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:44

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