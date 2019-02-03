АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет в Ижевске

Александр, отец Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл сообщил о смерти артиста. По предварительным данным, во время концерта в Ижевске у рэпера остановилось сердце, сведения подтвердил концертный директор певца Павел Беленец.
Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет в Ижевске

По словам сотрудника, Ки риллТолмацкий, он же Децл выступал в одном из ночных клубов, после чего отправился в гримерку. Около часа ночи певцу стало плохо, ему вызвали скорую. Врачи не смогли помочь рэперу, он скончался.

Родные в соцсетях сообщили, что ранее у Децла проблем с сердцем не наблюдалось. Они ждут экспертизу вскрытия, чтобы узнать точную причину смерти рэпера.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Продюсер Сергей Перман попросил фанатов
Смартфон Vivo V15 Pro показался на
Появилось видео с новым 7-дюймовым iPod
Медики озвучили рекомендации по
Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет в
Эксперты рассказали о УАЗ-3165М «Симба»
Pinebook Pro на базе Linux будет
Физик назвал безопасными путешествия
Эксперты AnTuTu назвали самые мощные
Специалисты рассказали, что системы
Сотрудник NASA оценил вероятность
Mercedes-Benz работает над неразрушимым
Бывший издатель Vanity Fair запустит
Королева Елизавета II ночевала на
Открыта вакансия путешественника с
Мотоциклы Norton представили на
В Южно-Сахалинске рабочие засыпали
Дэвид и Виктория Бекхэмы поддержали
Исследователь Олег Архипов показал
Актер Гела Месхи жестко ответил
В 2019 году на рынке России подорожают
Наследники Александра Пороховщикова
Ученые обнаружили “новые ключи” для
Сергей Жуков показал подросших
Поклонники не узнали изменившуюся
В Microsoft пообещали улучшить
Анастасия Волочкова продемонстрировала
В Египте археологи нашли 40 мумий на
Актриса Татьяна Веденеева пытается
Стали известны даты выхода продолжения
Просмотреть все новости