Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет в Ижевске
Александр, отец Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл сообщил о смерти артиста. По предварительным данным, во время концерта в Ижевске у рэпера остановилось сердце, сведения подтвердил концертный директор певца Павел Беленец.
По словам сотрудника, Ки риллТолмацкий, он же Децл выступал в одном из ночных клубов, после чего отправился в гримерку. Около часа ночи певцу стало плохо, ему вызвали скорую. Врачи не смогли помочь рэперу, он скончался.
Родные в соцсетях сообщили, что ранее у Децла проблем с сердцем не наблюдалось. Они ждут экспертизу вскрытия, чтобы узнать точную причину смерти рэпера.
По словам сотрудника, Ки риллТолмацкий, он же Децл выступал в одном из ночных клубов, после чего отправился в гримерку. Около часа ночи певцу стало плохо, ему вызвали скорую. Врачи не смогли помочь рэперу, он скончался.
Родные в соцсетях сообщили, что ранее у Децла проблем с сердцем не наблюдалось. Они ждут экспертизу вскрытия, чтобы узнать точную причину смерти рэпера.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:22