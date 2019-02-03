Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет в Ижевске





По словам сотрудника, Ки риллТолмацкий, он же Децл выступал в одном из ночных клубов, после чего отправился в гримерку. Около часа ночи певцу стало плохо, ему вызвали скорую. Врачи не смогли помочь рэперу, он скончался.Родные в соцсетях сообщили, что ранее у Децла проблем с сердцем не наблюдалось. Они ждут экспертизу вскрытия, чтобы узнать точную причину смерти рэпера.