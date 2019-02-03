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Сотрудник NASA оценил вероятность существования внеземной жизни

Сотрудник NASA оценил вероятность того, что где-то во Вселенной существует внеземная жизнь. Свое мнение озвучил астрофизик Томас Зурбухен в рамках встречи со студентами.
Сотрудник NASA оценил вероятность существования внеземной жизни

В процессе мероприятия присутствующие поинтересовались у представителя космического ведомства, решение какого вопроса из актуальных сейчас он хотел бы застать при жизни. Сотрудник NASA быстро ответил, что надеется увидеть подтверждения существования жизни за пределами Земли. В то же время ученый даже сейчас не сомневается, что внеземной разум не является вымыслом. Эксперт подчеркнул, что человечество часто недооценивает природу, а когда-то чем-то нереальным казалось даже наличие в космосе воды или молекулярных комплексов.

На вопрос о сроках путешествия людей на Марс Зурбухен назвал период между 2025 и 2030 годами. В то же время астрофизик ответил отрицательно на предложение самостоятельно отправиться на Красную планету, пояснив, что подготовка к экспедиции требует много времени.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 05:30

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