Сотрудник NASA оценил вероятность существования внеземной жизни





В процессе мероприятия присутствующие поинтересовались у представителя космического ведомства, решение какого вопроса из актуальных сейчас он хотел бы застать при жизни. Сотрудник NASA быстро ответил, что надеется увидеть подтверждения существования жизни за пределами Земли. В то же время ученый даже сейчас не сомневается, что внеземной разум не является вымыслом. Эксперт подчеркнул, что человечество часто недооценивает природу, а когда-то чем-то нереальным казалось даже наличие в космосе воды или молекулярных комплексов.На вопрос о сроках путешествия людей на Марс Зурбухен назвал период между 2025 и 2030 годами. В то же время астрофизик ответил отрицательно на предложение самостоятельно отправиться на Красную планету, пояснив, что подготовка к экспедиции требует много времени.