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Эксперты AnTuTu назвали самые мощные смартфоны по итогам января 2019 года

Эксперты известного блокчейна AnTuTu составили перечень смартфонов, получивших звание самых мощных непосредственно по итогам января. В рейтинг начала 2019 года включены устройства на базе OC Android.
Эксперты AnTuTu назвали самые мощные смартфоны по итогам января 2019 года

На первой позиции оказался имеющий игровые характеристики Nubia Red Magic Mars, он получил почти 321 000 баллов. В качестве процессора используется Snapdragon 845. Второе место принадлежит Huawei Mate 20, совсем немного по сумме баллов ему уступает Honor V20/ View 20. На следующих позициях находятся, согласно набранным на AnTuTu показателям, Mate 20 X и Honor Magic 2.

Новый Xiaomi Black Shark Helo непосредственно по итогам января был удостоен шестой позиции, оставив позади Huawei Mate 20 Pro. В ТОП-10 включен также OnePlus 6T, предпоследнее место занимает NEX Ultimate от бренда Vivo, а на заключительном стоит Asus ROG Phone.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 06:30

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