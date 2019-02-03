Эксперты AnTuTu назвали самые мощные смартфоны по итогам января 2019 года





На первой позиции оказался имеющий игровые характеристики Nubia Red Magic Mars, он получил почти 321 000 баллов. В качестве процессора используется Snapdragon 845. Второе место принадлежит Huawei Mate 20, совсем немного по сумме баллов ему уступает Honor V20/ View 20. На следующих позициях находятся, согласно набранным на AnTuTu показателям, Mate 20 X и Honor Magic 2.Новый Xiaomi Black Shark Helo непосредственно по итогам января был удостоен шестой позиции, оставив позади Huawei Mate 20 Pro. В ТОП-10 включен также OnePlus 6T, предпоследнее место занимает NEX Ultimate от бренда Vivo, а на заключительном стоит Asus ROG Phone.