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Pinebook Pro на базе Linux будет доступен по цене в 200 долларов

Компания Pin64 представит ноутбук Pinebook Pro с операционной системой Linux. Его стоимость составит 200 американских долларов.

Pinebook Pro на базе Linux будет доступен по цене в 200 долларов

Доступный по своей цене ноутбук будет представлен с 14-дюймовым экраном по диагонали и качеством изображения Full HD. Pinebook Pro будет оснащен видеокартой ARM Mali-T860MP4. Встроенная память у ноутбука будет объемом в 4 Гб по типу LRDDR4.

Дополнительная флэш-память доступна в объеме 64 и 128 Гб. Также для увеличения памяти на устройстве можно будет установить отдельный накопитель. В ноутбуке будут встроены доступ к Wi-Fi и Bluetooth, а также фронтальная камера с разрешением в 2 Мп. Среди прочих разрешений Pinebook Pro остаются разъем для карты памяти SD, а также 2 порта для USB-устройств.

Выполнение всех функций ноутбука будет контролировать операционная система Linux. Дата презентации и запуска продаж нового устройства пока неизвестна.



 
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Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:30

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