Pinebook Pro на базе Linux будет доступен по цене в 200 долларов





Доступный по своей цене ноутбук будет представлен с 14-дюймовым экраном по диагонали и качеством изображения Full HD. Pinebook Pro будет оснащен видеокартой ARM Mali-T860MP4. Встроенная память у ноутбука будет объемом в 4 Гб по типу LRDDR4.Дополнительная флэш-память доступна в объеме 64 и 128 Гб. Также для увеличения памяти на устройстве можно будет установить отдельный накопитель. В ноутбуке будут встроены доступ к Wi-Fi и Bluetooth, а также фронтальная камера с разрешением в 2 Мп. Среди прочих разрешений Pinebook Pro остаются разъем для карты памяти SD, а также 2 порта для USB-устройств.Выполнение всех функций ноутбука будет контролировать операционная система Linux. Дата презентации и запуска продаж нового устройства пока неизвестна.