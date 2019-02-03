Медики озвучили рекомендации по предотвращению заболеваний сердца и диабета





В рамках исследования ученые изучали показатели более чем 7 тысячи граждан, чей средний возраст составляет 63 года. Также в учет при анализе принимались различные факторы, в том числе привычки и образ жизни. В итоге медики составили перечень рекомендаций для минимизации рисков проблем с сердцем и развития диабета. Для сохранения здоровья важно вести достаточную физическую активность, стараться правильно питаться, следить за весом, уровнем глюкозы в крови, также лучше отказаться от пагубных привычек.По словам ученых, те добровольцы, которые следовали хотя бы четырем из озвученных рекомендаций, демонстрировали на 80% пониженный риск появления диабета в течение ближайшего десятилетия.