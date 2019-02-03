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Медики озвучили рекомендации по предотвращению заболеваний сердца и диабета

Медики поделились рекомендациями, следование которым позволит сократить риски заболеваний сердца, а также развития диабета. Советы озвучены сотрудниками медицинского центра Wexner, ведущего работу при Университете штата Огайо, США.
Медики озвучили рекомендации по предотвращению заболеваний сердца и диабета

В рамках исследования ученые изучали показатели более чем 7 тысячи граждан, чей средний возраст составляет 63 года. Также в учет при анализе принимались различные факторы, в том числе привычки и образ жизни. В итоге медики составили перечень рекомендаций для минимизации рисков проблем с сердцем и развития диабета. Для сохранения здоровья важно вести достаточную физическую активность, стараться правильно питаться, следить за весом, уровнем глюкозы в крови, также лучше отказаться от пагубных привычек.

По словам ученых, те добровольцы, которые следовали хотя бы четырем из озвученных рекомендаций, демонстрировали на 80% пониженный риск появления диабета в течение ближайшего десятилетия.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:30

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