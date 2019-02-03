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Эксперты рассказали о УАЗ-3165М «Симба»

Как известно, отечественный авторынок не избалован российскими моделями в сегменте минивэнов. Впрочем, в своё время у зарубежных аналогов мог появиться хороший конкурент в лице - УАЗ-3165М «Симба», но машине так и не суждено было попасть в серийное производство.
Эксперты рассказали о УАЗ-3165М «Симба»

Даже по меркам нынешнего года модель 20-летней давности была прилично оснащена: в наличии был полный привод, а также высокий дорожный просвет, стоит выделить и хороший двигатель. Нынешним аналогом можно считать УАЗ Патриот (транспортные средства имеют небольшие сходства). Целью модели являлось стать хорошим помощником для большой семьи, которая любит выезжать за город: на природу или дачу.

В салоне машины стоит отметить большое свободное пространство – в ней поместились бы до 8-9 пассажиров. К сожалению, автомобилю так и не суждено было попасть в серийное производство.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:00

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