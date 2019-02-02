Актер Гела Месхи жестко ответил хейтерам отечественного кинематографа





Гела Месхи отметил, что большинство зрителей в России с долей скептицизма относятся к отечественному кино, хотя оно демонстрирует успехи в последнее время. Звезда ленты “Спасти Ленинград” считает, что вместо критики важно направлять российских режиссеров, указывать им правильный путь, чтобы вместе создавать качественный продукт. Обычно, заявил Месхи в беседе с “Вокруг ТВ”, хейтеры говорят только о минусах, но не могут предложить своего варианта для улучшения ситуации.Если все продолжат только критиковать отечественный кинематограф, то из “киношного болота” выбраться не удастся никогда, уверен Гела Месхи. Артист активно снимается в российских фильмах, в том числе в “Собиборе”, который попал в предварительный список номинантов на “Оскар” и был замечен за рубежом.