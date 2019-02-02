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Актер Гела Месхи жестко ответил хейтерам отечественного кинематографа

Актер Гела Месхи, известный по ленте “Собибор”, решил жестко ответить хейтерам, критикующим отечественный кинематограф. Своим поведением, уверен артист, зритель только ухудшает положение в кино.
Актер Гела Месхи жестко ответил хейтерам отечественного кинематографа

Гела Месхи отметил, что большинство зрителей в России с долей скептицизма относятся к отечественному кино, хотя оно демонстрирует успехи в последнее время. Звезда ленты “Спасти Ленинград” считает, что вместо критики важно направлять российских режиссеров, указывать им правильный путь, чтобы вместе создавать качественный продукт. Обычно, заявил Месхи в беседе с “Вокруг ТВ”, хейтеры говорят только о минусах, но не могут предложить своего варианта для улучшения ситуации.
Актер Гела Месхи жестко ответил хейтерам отечественного кинематографа

Если все продолжат только критиковать отечественный кинематограф, то из “киношного болота” выбраться не удастся никогда, уверен Гела Месхи. Артист активно снимается в российских фильмах, в том числе в “Собиборе”, который попал в предварительный список номинантов на “Оскар” и был замечен за рубежом.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:30

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