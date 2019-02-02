Дэвид и Виктория Бекхэмы поддержали акцию «Поприветствуй доброту»





Как стало известно, работники королевской резиденции в Кенсингтоне вынуждены следить за негативными комментариями в интернете в адрес Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Идея о запуске акции доброты пришла после откровенных угроз в адрес герцогинь.Шеф-редактор одного из Лондонских изданий опубликовала видеоролик, в котором призывала всех читателей быть добрее друг к другу. Она отметила, что хочет, чтобы читатели оставались довольны так же, как и те, о ком пишет издание.Дэвид и Виктория Бекхэмы поддержали эту акцию и поставили отметку «мне нравится» под опубликованным видео.