АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Дэвид и Виктория Бекхэмы поддержали акцию «Поприветствуй доброту»

Дэвид и Виктория Бекхэмы поддержали акцию «Поприветствуй доброту». Флэшмоб направлен на борьбу с негативом в интернете.

Дэвид и Виктория Бекхэмы поддержали акцию «Поприветствуй доброту»

Как стало известно, работники королевской резиденции в Кенсингтоне вынуждены следить за негативными комментариями в интернете в адрес Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Идея о запуске акции доброты пришла после откровенных угроз в адрес герцогинь.

Шеф-редактор одного из Лондонских изданий опубликовала видеоролик, в котором призывала всех читателей быть добрее друг к другу. Она отметила, что хочет, чтобы читатели оставались довольны так же, как и те, о ком пишет издание.

Дэвид и Виктория Бекхэмы поддержали эту акцию и поставили отметку «мне нравится» под опубликованным видео.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 23:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дэвид и Виктория Бекхэмы поддержали
Исследователь Олег Архипов показал
Актер Гела Месхи жестко ответил
В 2019 году на рынке России подорожают
Наследники Александра Пороховщикова
Ученые обнаружили “новые ключи” для
Сергей Жуков показал подросших
Поклонники не узнали изменившуюся
В Microsoft пообещали улучшить
Анастасия Волочкова продемонстрировала
В Египте археологи нашли 40 мумий на
Актриса Татьяна Веденеева пытается
Стали известны даты выхода продолжения
Татьяна Котова раскрыла собственный
“Непоседы” сделали пародию на клип
Экран и аккумулятор смартфона Meizu
Учёные рассказали о переломном моменте
Светлана Светличная пожаловалась на
Первый канал набирает участников без
Поклонники заподозрили Жанну Бадоеву в
Поклонники сравнили Юлию Высоцкую с
Ученые назвали Оумуамуа остатками
Лавровый лист способен стать приправой
Астрономы: Аномальный объект A10bMLz
Анфиса Чехова рассказала, как любимый
Семен Слепаков поделился ироничным
Медицинское подразделение Verily
Заражённые токсинами морепродукты могут
В марте Boeing планирует запустить
Актер Даниил Вахрушев госпитализирован
Просмотреть все новости