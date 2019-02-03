Специалисты рассказали, что системы запуска двигателя с кнопки повышают риск угона авто





Машины с повышенным числом встроенных систем набирают популярность на рынке: ими оснащаются и внедорожники, и минивэны, а с недавнего времени даже городские хэтчбеки. В рамках эксперимента специалисты протестировали более 235 транспортных средств из 30 автоконцернов, а также несколько мотоциклов. Почти в 97% случаев эксперты находили различные уязвимости. С помощью популярных у злоумышленников хакерских программ появляется возможность для разблокировки дверей и запуска движка без ключа. Преступники копируют сигналы оригинального ключа, усиливая их при входе в систему.Только 3 автомобиля справились с испытанием: Jaguar I-Pace, Land Rover Discovery и Range Rover Evoque, ещё 3 модели можно было только открыть, или только завести. В среднем для угона машины потенциальному преступнику потребуется не более 20 секунд.