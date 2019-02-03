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Mercedes-Benz работает над неразрушимым концептуальным автомобилем

Mercedes-Benz завершает разработку концептуального транспортного средства, являющегося почти неразрушимым. Это связано не с тем, что люди никогда не будут его водить, а с инновационной технологией.
Mercedes-Benz работает над неразрушимым концептуальным автомобилем

Концепт-кар от Mercedes-Benz под названием ESF станет самым безопасным в мировом автопроме, и будет очень важным для дальнейшей политики бренда. Благодаря модели компания намерена значительно снизить количество ДТП после внедрения таких автомобилей. Дело в том, что они получат усовершенствованную систему вождения. По словам представителя автоконцерна, именно появление автономного вождения с продвинутой помощью водителю поспособствует снижению дорожно-транспортных происшествий.

Официальный дебют концепт-кара намечен на середину 2019 года, однако пока неизвестно, когда технология будет внедрена в серийные машины компании. Сейчас в планах Mercedes-Benz выпуск седанов S-класса и Е-класса.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:00

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