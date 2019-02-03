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Бывший издатель Vanity Fair запустит свою новостную платформу в Интернете

Грейдон Картер, известный всему миру как издатель американского модного журнала Vanity Fair, объявил о запуске новостной платформы под названием Air Mai. Реализовывать задумку Картеру будет помогать Алессандра Стэнли, репортер The New York Times.

Бывший издатель Vanity Fair запустит свою новостную платформу в Интернете

Известно, что интернет-издание начнет свою работу летом этого года. Еженедельник будет выходить в формате потокового текста, разбитого различными мультимедийными материалами. Как сообщает Грейдон Картер, тематика издания будет различной. Новостные материалы будут касаться мира моды, культуры и искусства. Освещать политические события и скандалы также стало одной из задумок автора разработки.

Картер был издателем Vanity Fair на протяжении 25 лет с 1992 года. Также в британской комедии «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть» он стал прообразом главного героя – издателя модного журнала Джеффа Бриджеса.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 04:00

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