Бывший издатель Vanity Fair запустит свою новостную платформу в Интернете





Известно, что интернет-издание начнет свою работу летом этого года. Еженедельник будет выходить в формате потокового текста, разбитого различными мультимедийными материалами. Как сообщает Грейдон Картер, тематика издания будет различной. Новостные материалы будут касаться мира моды, культуры и искусства. Освещать политические события и скандалы также стало одной из задумок автора разработки.Картер был издателем Vanity Fair на протяжении 25 лет с 1992 года. Также в британской комедии «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть» он стал прообразом главного героя – издателя модного журнала Джеффа Бриджеса.