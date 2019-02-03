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Королева Елизавета II ночевала на диване в комнате прислуги

Елизавете II всегда удавалось держать дистанцию с личными помощниками. Но недавно стало известно, что королеве пришлось ночевать в комнате, предназначенной для прислуги в Холирудском дворце, расположенном в Эдинбурге, пишет The Daily Mail.

Королева Елизавета II ночевала на диване в комнате прислуги

Такой необычный случай, нарушающий правила королевского протокола, случился с Елизаветой II несколько лет тому назад. Королева Великобритании пребывала в Холирудском дворце, но из-за выясняющих отношения портних Мэй Прентис и Пегги Хот не могла спокойно уснуть.

Венценосная особа могла бы сделать замечание прислуге, но почему-то не стала этого делать. Она просто пришла в одной ночной рубашке в тесные апартаменты помощниц, держа одеяло в руках, расположилась на небольшом диване, сообщив портнихам, что ей нужно время для отдыха. Об этом рассказала коллега Пегги Хот, умершей в 2019 году в возрасте 89 лет.
Королева Елизавета II ночевала на диване в комнате прислуги

Согласно информации инсайдеров, королева была очень привязана к мисс Хот. Может именно поэтому Елизавета II не решилась на конфликт с помощницей.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 03:00

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