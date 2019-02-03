Королева Елизавета II ночевала на диване в комнате прислуги





Такой необычный случай, нарушающий правила королевского протокола, случился с Елизаветой II несколько лет тому назад. Королева Великобритании пребывала в Холирудском дворце, но из-за выясняющих отношения портних Мэй Прентис и Пегги Хот не могла спокойно уснуть.Венценосная особа могла бы сделать замечание прислуге, но почему-то не стала этого делать. Она просто пришла в одной ночной рубашке в тесные апартаменты помощниц, держа одеяло в руках, расположилась на небольшом диване, сообщив портнихам, что ей нужно время для отдыха. Об этом рассказала коллега Пегги Хот, умершей в 2019 году в возрасте 89 лет.Согласно информации инсайдеров, королева была очень привязана к мисс Хот. Может именно поэтому Елизавета II не решилась на конфликт с помощницей.