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Татьяна Котова раскрыла собственный секрет достижения счастья

Отечественная певица Татьяна Котова решила поделиться со своими поклонниками собственным секретом достижения счастья. Откровение артистки прозвучало в новом посте на просторах Instagram.
Татьяна Котова раскрыла собственный секрет достижения счастья

В новой публикации Татьяна Котова заявила, что если человек желает достичь счастья, ему необходимо осчастливить другого. Тем же, кто страдает от одиночества, знаменитость порекомендовала стать чьим-то другом, чтобы кто-то другой не сталкивался с этим же чувством. Вне зависимости от того, какое именно приятное чувство человек испытывает, Котова рекомендует непременно поделиться им с кем-то еще. Своих фолловеров знаменитость призвала не ждать, пока мир что-то подарит, лучше вместо этого стать источником для других, подарить им приятные эмоции.

Именно желание делиться хорошим Татьяна Котова называет одной из причин, по которой она решила выступать на сцене. Поклонники знаменитости во многом поддержали кумира, а пост собрал более 22 тысяч “лайков”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:03

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