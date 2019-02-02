Исследователь Олег Архипов показал новый архивный документ по делу группы Дятлова





Представленный Архиповым документ может служить свидетельством того, что расследование дела о смерти туристов на перевале Дятлова являлось сфальсифицированным. Указанная записка, по словам эксперта, оставлена следователю Владимиру Коротаеву знакомым с делом прокурором Василием Темпаловым. Там указано, что представитель прокуратуры должен отправиться в Свердловск и представить доклад по факту гибели группы туристов. Значимость документа в том, что датирован он серединой февраля 1959 года, то есть за 12 дней до официально записанной даты обнаружения трупов на перевале Дятлова.Архипов получил записку от вдовы следователя еще в 2016 году, однако не сообщал об этом из-за желания доказать ее подлинность, что и было сделано посредством ряда анализов. К тому же, в одном месте 15 февраля зачеркнуто и заменено на 16-е число месяца, а ошибиться дважды подряд, уверен эксперт, прокурор не мог.Впрочем, официальное следствие считает, что проставленная дата все же является ошибочной. Во время написания записки эксперт просто думал о событиях, имевших место в феврале, что и объясняет несоответствие.