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В 2019 году на рынке России подорожают автомобили

На рынке России в 2019 году может наблюдаться существенный рост стоимости ряда автомобилей от известных брендов. В частности, по данным “Автостата”, некоторые ценники возрастут на 12%.
В 2019 году на рынке России подорожают автомобили

По утверждениям экспертов, на стоимости авто в РФ отразится целый перечень факторов, а средний скачок ценников составит 10-12%. Отчасти виной этому повышение на территории страны НДС, также не последнюю роль в процессе занимает подорожание некоторых комплектующих. Некоторые специалисты не исключают, что на фоне замедления темпов реализации авто тоже может фиксироваться небольшой рост стоимости транспорта в дилерских центрах.

Среди других факторов, потенциально способных привести к подорожанию на авторынке, выделяют еще одну серию санкций от США. Основной рост продукции будет наблюдаться у тех производителей, которые не имеют на территории России собственных конвейеров. Начаться первые подорожания могут уже со второго квартала 2019 года.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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