В 2019 году на рынке России подорожают автомобили





По утверждениям экспертов, на стоимости авто в РФ отразится целый перечень факторов, а средний скачок ценников составит 10-12%. Отчасти виной этому повышение на территории страны НДС, также не последнюю роль в процессе занимает подорожание некоторых комплектующих. Некоторые специалисты не исключают, что на фоне замедления темпов реализации авто тоже может фиксироваться небольшой рост стоимости транспорта в дилерских центрах.Среди других факторов, потенциально способных привести к подорожанию на авторынке, выделяют еще одну серию санкций от США. Основной рост продукции будет наблюдаться у тех производителей, которые не имеют на территории России собственных конвейеров. Начаться первые подорожания могут уже со второго квартала 2019 года.