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Мотоциклы Norton представили на мотовыставке в Австрии

Одна из самых известных мотовыставок Bike-Austria в этом году проходит в австрийском городе Тульн-ан-дер-Донау. Компания по производству мотоциклов Norton презентовала свою продукцию.

Мотоциклы Norton представили на мотовыставке в Австрии

Мотоциклы компании Norton выходят в Англии небольшим количеством экземпляров. Связано это с уникальными деталями, которые используются в создании мотоциклов. Каждый такой агрегат требует кропотливого труда, так как производители настаивают на ручной сборке. Запчасти и детали для мотоциклов поставляют известные фирмы, среди которых Brembo и Ohlins.

В Австрии партнером по продаже Norton с недавнего времени является компания Congenia GmbH. Она заявила о себе 25 лет назад и до сих пор остается в лидирующих позициях на моторынке в Австрии, а также занимается импортом российских мотоциклов «Ural».



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 01:00

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