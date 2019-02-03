Мотоциклы Norton представили на мотовыставке в Австрии





Мотоциклы компании Norton выходят в Англии небольшим количеством экземпляров. Связано это с уникальными деталями, которые используются в создании мотоциклов. Каждый такой агрегат требует кропотливого труда, так как производители настаивают на ручной сборке. Запчасти и детали для мотоциклов поставляют известные фирмы, среди которых Brembo и Ohlins.В Австрии партнером по продаже Norton с недавнего времени является компания Congenia GmbH. Она заявила о себе 25 лет назад и до сих пор остается в лидирующих позициях на моторынке в Австрии, а также занимается импортом российских мотоциклов «Ural».