Сергей Жуков показал подросших наследников на новом фото в Instagram

На опубликованном знаменитостью фото повзрослевшие дети Александр, Ника и Энджел смеясь позируют перед объективом, сидя втроем на одном стуле. Счастливый отец с гордостью назвал наследников "богатством".Многочисленные подписчики Сергея Жукова по достоинству оценили трогательный снимок представителя отечественной эстрады, заметив, что дети у супружеской пары очень красивые, а старший сын растет копией знаменитого папы. "Какие милые", "Красивые жучки", "Жуков, ты сказочно богат", "На вас похожи, милахи", "Бриллианты", "Счастливый папа", -написали фанаты в комментариях.