АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Сергей Жуков показал подросших наследников на новом фото в Instagram

Лидер популярной российской группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков показал поклонникам подросших наследников на новом фото в микроблоге Instagram. В комментарии к сюжету артист написал, что его семья с супругой Региной Бурд может поместиться на одном стуле.
Сергей Жуков показал подросших наследников на новом фото в Instagram

На опубликованном знаменитостью фото повзрослевшие дети Александр, Ника и Энджел смеясь позируют перед объективом, сидя втроем на одном стуле. Счастливый отец с гордостью назвал наследников "богатством".
Сергей Жуков показал подросших наследников на новом фото в Instagram

Многочисленные подписчики Сергея Жукова по достоинству оценили трогательный снимок представителя отечественной эстрады, заметив, что дети у супружеской пары очень красивые, а старший сын растет копией знаменитого папы. "Какие милые", "Красивые жучки", "Жуков, ты сказочно богат", "На вас похожи, милахи", "Бриллианты", "Счастливый папа", -написали фанаты в комментариях.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В 2019 году на рынке России подорожают
Наследники Александра Пороховщикова
Ученые обнаружили “новые ключи” для
Сергей Жуков показал подросших
Поклонники не узнали изменившуюся
В Microsoft пообещали улучшить
Анастасия Волочкова продемонстрировала
В Египте археологи нашли 40 мумий на
Актриса Татьяна Веденеева пытается
Стали известны даты выхода продолжения
Татьяна Котова раскрыла собственный
“Непоседы” сделали пародию на клип
Экран и аккумулятор смартфона Meizu
Учёные рассказали о переломном моменте
Светлана Светличная пожаловалась на
Первый канал набирает участников без
Поклонники заподозрили Жанну Бадоеву в
Поклонники сравнили Юлию Высоцкую с
Ученые назвали Оумуамуа остатками
Лавровый лист способен стать приправой
Астрономы: Аномальный объект A10bMLz
Анфиса Чехова рассказала, как любимый
Семен Слепаков поделился ироничным
Медицинское подразделение Verily
Заражённые токсинами морепродукты могут
В марте Boeing планирует запустить
Актер Даниил Вахрушев госпитализирован
Ученые рассказали, как вейпинг повышает
Складной смартфон Intel будет оснащен
Вячеслав Мясников возобновил репетиции
Просмотреть все новости