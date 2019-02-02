Поклонники не узнали изменившуюся звезду “Моей прекрасной няни” Павла Сердюка на шоу Андрея Малахова
Актер Павел Сердюк, известный по сериалу “Моя прекрасная няня”, изменился до неузнаваемости. Накануне артист побывал в студии шоу “Привет, Андрей” с Андреем Малаховым, поразив поклонников своим внешним видом.
В последние годы Павел Сердюк редко появлялся на экранах, все запомнили его как “сына Шаталина” из популярного сериала. Тогда у мальчика был лишний вес и копна волос, поэтому многие не сразу узнали актера после его появления в студии. Артист заметно похудел, отрастил бороду, однако столкнулся с выпадением волос. Сам Сердюк признался, что несколько лет назад у него имел место эмоциональный сбой, из-за чего и выпала растительность на голове. При этом вдаваться в подробности звезда “Моей прекрасной няни” не захотел.
Побывала в студии и Аня Руднева, бывшая супруга Сердюка, выступавшая ранее в составе “Ранеток”. Она отметила, что актер до сих пор винит ее в выпадении волос, но сам артист пояснил, что не возлагает вину за случившееся на кого-либо.
Павел Сердюк отчасти даже рад изменениям во внешности. Он не любит, когда его узнают на улице, стараясь не привлекать к себе внимание, и почти не появляясь в соцсетях.
В последние годы Павел Сердюк редко появлялся на экранах, все запомнили его как “сына Шаталина” из популярного сериала. Тогда у мальчика был лишний вес и копна волос, поэтому многие не сразу узнали актера после его появления в студии. Артист заметно похудел, отрастил бороду, однако столкнулся с выпадением волос. Сам Сердюк признался, что несколько лет назад у него имел место эмоциональный сбой, из-за чего и выпала растительность на голове. При этом вдаваться в подробности звезда “Моей прекрасной няни” не захотел.
Побывала в студии и Аня Руднева, бывшая супруга Сердюка, выступавшая ранее в составе “Ранеток”. Она отметила, что актер до сих пор винит ее в выпадении волос, но сам артист пояснил, что не возлагает вину за случившееся на кого-либо.
Павел Сердюк отчасти даже рад изменениям во внешности. Он не любит, когда его узнают на улице, стараясь не привлекать к себе внимание, и почти не появляясь в соцсетях.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:46