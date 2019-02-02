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Поклонники не узнали изменившуюся звезду “Моей прекрасной няни” Павла Сердюка на шоу Андрея Малахова

Актер Павел Сердюк, известный по сериалу “Моя прекрасная няня”, изменился до неузнаваемости. Накануне артист побывал в студии шоу “Привет, Андрей” с Андреем Малаховым, поразив поклонников своим внешним видом.
Поклонники не узнали изменившуюся звезду “Моей прекрасной няни” Павла Сердюка на шоу Андрея Малахова

В последние годы Павел Сердюк редко появлялся на экранах, все запомнили его как “сына Шаталина” из популярного сериала. Тогда у мальчика был лишний вес и копна волос, поэтому многие не сразу узнали актера после его появления в студии. Артист заметно похудел, отрастил бороду, однако столкнулся с выпадением волос. Сам Сердюк признался, что несколько лет назад у него имел место эмоциональный сбой, из-за чего и выпала растительность на голове. При этом вдаваться в подробности звезда “Моей прекрасной няни” не захотел.

Побывала в студии и Аня Руднева, бывшая супруга Сердюка, выступавшая ранее в составе “Ранеток”. Она отметила, что актер до сих пор винит ее в выпадении волос, но сам артист пояснил, что не возлагает вину за случившееся на кого-либо.
Поклонники не узнали изменившуюся звезду “Моей прекрасной няни” Павла Сердюка на шоу Андрея Малахова

Павел Сердюк отчасти даже рад изменениям во внешности. Он не любит, когда его узнают на улице, стараясь не привлекать к себе внимание, и почти не появляясь в соцсетях.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:46

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