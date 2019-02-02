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В Microsoft пообещали улучшить сообщения об ошибках установки Windows 10

Многим известно, что расширенная поддержка ОС Windows 7 завершится в середине января следующего года. Таким образом, пользователи данной системы перестанут получать важные обновления и будут вынуждены перейти на Windows 10 ради безопасности персонального компьютера.
В Microsoft пообещали улучшить сообщения об ошибках установки Windows 10

Поэтому, в корпорации Microsoft хотят сделать «апгрейд» с Windows 7 на 10 более понятным, ведь юзеры часто сталкиваются с ошибками, решение которых можно найти только в интернете. В следующих обновлениях системы сообщение об ошибке будет содержать гиперссылку на статьи из базы знаний, также разработчики введут более осмысленное описание проблемы. Несовместимые программы будут деинсталлироваться, а вместо них устанавливаться более новые версии приложений. Сторонние разработчики софта смогут встроить собственное сообщение об апгрейде ПО.

Данные нововведения появятся уже в апрельском обновлении, получившем номер 19H1. Таким образом, корпорация пытается сгладить вину перед пользователями за обновление в октябре 2018 года. Новый апгрейд вряд ли будет масштабным, но в нём постараются исправить все недочеты, сообщили инсайдеры.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:37

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