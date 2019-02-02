В Microsoft пообещали улучшить сообщения об ошибках установки Windows 10





Поэтому, в корпорации Microsoft хотят сделать «апгрейд» с Windows 7 на 10 более понятным, ведь юзеры часто сталкиваются с ошибками, решение которых можно найти только в интернете. В следующих обновлениях системы сообщение об ошибке будет содержать гиперссылку на статьи из базы знаний, также разработчики введут более осмысленное описание проблемы. Несовместимые программы будут деинсталлироваться, а вместо них устанавливаться более новые версии приложений. Сторонние разработчики софта смогут встроить собственное сообщение об апгрейде ПО.Данные нововведения появятся уже в апрельском обновлении, получившем номер 19H1. Таким образом, корпорация пытается сгладить вину перед пользователями за обновление в октябре 2018 года. Новый апгрейд вряд ли будет масштабным, но в нём постараются исправить все недочеты, сообщили инсайдеры.