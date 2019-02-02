Анастасия Волочкова продемонстрировала “усовершенствованные” носки своего тайного возлюбленного

Анастасия Волочкова уже несколько месяцев состоит в отношениях, но имя своего избранника до сих пор не назвала. Также балерина решила “по частям” показывать ухажера публике, демонстрируя его части тела, кроме лица. Носки возлюбленного теледива уже публиковала, но на этот раз она явила фолловерам “усовершенствованный” вариант. На фото пара лежит вместе на кушетке, в кадр попали только ноги и вязаные носки мужчины. Сама балерина назвала их “носками года”.Возможность комментирования поста Анастасия Волочкова для подписчиков ограничила, надеясь избежать нелестных высказываний со стороны хейтеров. Тем не менее, публикация на странице танцовщицы за несколько часов успела собрать почти 7 тысяч пользовательских “лайков”.