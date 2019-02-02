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Ученые обнаружили “новые ключи” для борьбы с ВИЧ

Ученым в ходе исследований удалось обнаружить “новые ключи” на пути к победе над ВИЧ. Ради создания эволюционной вакцины специалисты решили акцентировать внимание на иммунной системе.
Ученые обнаружили “новые ключи” для борьбы с ВИЧ

Исследование проводилось при участии сотрудников Университета Квазулу-Натал в ЮАР. Специалистом удалось установить наличие связи между инфекционным контролем и тем, с какой эффективностью противовирусные Т-клетки откликаются на разные последовательности ВИЧ. Ретровирус способен адаптироваться к иммунной системе больного, однако исследователи разработали для выявления противовирусных Т-клеток новые методы, что также позволит лучше оценивать их способности к распознаванию последовательностей ВИЧ.

Авторы работы отмечают, что для создания эффективной вакцины, направленной на противодействие ВИЧ, требуется научиться генерировать иммунные реакции, которых вирус не сможет с легкостью избежать. Т-клетки отличаются способностью признавать чужеродные частицы, именуемые пептидными антигенами. В процессе эволюции вируса меняется и непосредственно последовательность последних.

Изучение нескольких новых антигенов B81 и B42, родственных для HLA, помогло обнаружить значительную способность к распознаванию вариантов последовательности Tl9, что является важным шагом на пути борьбы с ВИЧ.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:00

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