Ученые обнаружили “новые ключи” для борьбы с ВИЧ





Исследование проводилось при участии сотрудников Университета Квазулу-Натал в ЮАР. Специалистом удалось установить наличие связи между инфекционным контролем и тем, с какой эффективностью противовирусные Т-клетки откликаются на разные последовательности ВИЧ. Ретровирус способен адаптироваться к иммунной системе больного, однако исследователи разработали для выявления противовирусных Т-клеток новые методы, что также позволит лучше оценивать их способности к распознаванию последовательностей ВИЧ.Авторы работы отмечают, что для создания эффективной вакцины, направленной на противодействие ВИЧ, требуется научиться генерировать иммунные реакции, которых вирус не сможет с легкостью избежать. Т-клетки отличаются способностью признавать чужеродные частицы, именуемые пептидными антигенами. В процессе эволюции вируса меняется и непосредственно последовательность последних.Изучение нескольких новых антигенов B81 и B42, родственных для HLA, помогло обнаружить значительную способность к распознаванию вариантов последовательности Tl9, что является важным шагом на пути борьбы с ВИЧ.