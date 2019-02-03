В Южно-Сахалинске рабочие засыпали грязный снег чистым на дорогах возле аэропорта
В Южно-Сахалинске городская администрация приказала рабочим засыпать грязный снег чистым аналогом на дорогах возле аэропорта. Видеоролик с этой работой появился в соцсети «ВКонтакте». Сняли его местные жители, ставшие очевидцами курьезного случая.
На ролике видно, как рабочие берут чистый снег и насыпают его на грязный. Удивленный автор видео написал: «Задание: брать чистый снег и укладывать его здесь, напротив аэропорта. В армии даже подобного нет».
Накануне в город приехали спортсмены, которые примут участие в комитете игр «Дети Азии». Возможно, чистый снег насыпали в рамках подготовки именно к этому мероприятию.
На ролике видно, как рабочие берут чистый снег и насыпают его на грязный. Удивленный автор видео написал: «Задание: брать чистый снег и укладывать его здесь, напротив аэропорта. В армии даже подобного нет».
Накануне в город приехали спортсмены, которые примут участие в комитете игр «Дети Азии». Возможно, чистый снег насыпали в рамках подготовки именно к этому мероприятию.
Общество
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 00:00