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В Южно-Сахалинске рабочие засыпали грязный снег чистым на дорогах возле аэропорта

В Южно-Сахалинске городская администрация приказала рабочим засыпать грязный снег чистым аналогом на дорогах возле аэропорта. Видеоролик с этой работой появился в соцсети «ВКонтакте». Сняли его местные жители, ставшие очевидцами курьезного случая.
В Южно-Сахалинске рабочие засыпали грязный снег чистым на дорогах возле аэропорта

На ролике видно, как рабочие берут чистый снег и насыпают его на грязный. Удивленный автор видео написал: «Задание: брать чистый снег и укладывать его здесь, напротив аэропорта. В армии даже подобного нет».

Накануне в город приехали спортсмены, которые примут участие в комитете игр «Дети Азии». Возможно, чистый снег насыпали в рамках подготовки именно к этому мероприятию.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 00:00

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