Актриса Татьяна Веденеева пытается научиться играть в керлинг

В новой публикации Татьяна Веденеева отметила, что неоднократно отказывалась от съемок в различных спортивных программах, поскольку с детства считала себя для этого физически не подготовленной. Однако недавно ее смогли убедить посетить спортивное шоу, где требуется играть в керлинг. Сперва актриса думала, что это больше напоминает развлечение, но в действительности все оказалось сложнее. Также Веденеева столкнулась с холодом и была вынуждена приобрести “неведомую” ей ранее спортивную одежду.Сейчас актриса продолжает тренироваться, и оказалось, что для игры не обязательно являться профессиональным спортсменом. В зале Татьяна Веденеева наблюдала немало компаний, которые пришли ради игры в керлинг, выражая надежду на то, что у нее в итоге тоже получится.