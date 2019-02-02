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Актриса Татьяна Веденеева пытается научиться играть в керлинг

Отечественная актриса Татьяна Веденеева предпринимает попытки научиться игре в керлинг. Свои первые “успехи” артистка продемонстрировала посредством поста в Instagram.
Актриса Татьяна Веденеева пытается научиться играть в керлинг

В новой публикации Татьяна Веденеева отметила, что неоднократно отказывалась от съемок в различных спортивных программах, поскольку с детства считала себя для этого физически не подготовленной. Однако недавно ее смогли убедить посетить спортивное шоу, где требуется играть в керлинг. Сперва актриса думала, что это больше напоминает развлечение, но в действительности все оказалось сложнее. Также Веденеева столкнулась с холодом и была вынуждена приобрести “неведомую” ей ранее спортивную одежду.

Сейчас актриса продолжает тренироваться, и оказалось, что для игры не обязательно являться профессиональным спортсменом. В зале Татьяна Веденеева наблюдала немало компаний, которые пришли ради игры в керлинг, выражая надежду на то, что у нее в итоге тоже получится.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:13

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