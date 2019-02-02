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Стали известны даты выхода продолжения «Сияния» и новых «Ведьм»

Сотрудники Warner Bros. рассказали о датах выхода двух хорроров. Это продолжение «Сияния» Кинга, экранизация «Доктора Сна», и адаптация «Ведьм» Земекиса.
Стали известны даты выхода продолжения «Сияния» и новых «Ведьм»

Первая лента попадет в прокат в начале ноября 2019 года, а «Ведьмы» можно будет увидеть в середине октября 2020-го. В «Докторе Сне» снимутся Юэн МакГрегор и Ребекка Фергюсон, а их коллегами по площадке будут Карл Ламби, Александр Эссо, а также Занн МаКларнон. Главного героя называют Доктор Сон за то, что он имеет телепатический дар, облегчающий страдания тех, кто умирает в хосписе. Его противниками в фильме станет группировка вампиров, которые питаются энергией таких людей.

Режиссером картины стал Майк Флэнган, известный по работам над проектами «Окулус», «Тишина», а также «Игра Джеральда». Последний вариант киносценария написал автор «Игр разума» и «Я – Легенды» Акива Голдсман.

В новых «Ведьмах» события развернуться в 1969 году. В центре сюжета будут настоящие ведьмы, тайно живущие среди людей, и ненавидящие детей. 7-летний главный герой вступит в борьбу с колдуньями, а помогать ему будет бабушка, которую сыграет Виола Дэвис. В образе главной злодейки, которую в экранизации 1990 года сыграла Анджелика Хьюстон, предстанет Энн Хэтэуэй.

Сценарий ленты вместе с самим режиссером Земекисом писал Джек Торн. Кроме того, постановщик стал продюсером фильма. Его коллегами будут Альфонсо Куарон, Стив Старки, а также Гильермо дель Торо и Джек Рапке.



 
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Культура
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 20:07

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