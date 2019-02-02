АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

В Египте археологи нашли 40 мумий на древнем кладбище

Археологи обнаружили древнее кладбище на территории Египта. В некрополе были захоронены 40 мумий, вызвавшие интерес ученых.
В Египте археологи нашли 40 мумий на древнем кладбище

В одной из провинций Египта Эль-Минья археологи обнаружили погребенные останки на 10-метровой глубине. Эксперты считают, что раскопки свидетельствуют о захоронении в эллинистический период, а самые старые мумии относят к периоду времен Птолемеев. 25 процентов мумий оказались детскими. Как сообщает Халед аль-Анани, министр по делам древностей Египта, каждая мумия была захоронена отдельным способом с использованием разных материалов.

Обнаружение древнего захоронения уже стало главным открытием 2019-го года в области археологии. По мнению ученых, в некрополе были погребены представители высших общественных групп, среди которых были египтяне и греки. Известно, что раскопки продолжаются и их количество продолжает расти.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники не узнали изменившуюся
В Microsoft пообещали улучшить
Анастасия Волочкова продемонстрировала
В Египте археологи нашли 40 мумий на
Актриса Татьяна Веденеева пытается
Стали известны даты выхода продолжения
Татьяна Котова раскрыла собственный
“Непоседы” сделали пародию на клип
Экран и аккумулятор смартфона Meizu
Учёные рассказали о переломном моменте
Светлана Светличная пожаловалась на
Первый канал набирает участников без
Поклонники заподозрили Жанну Бадоеву в
Поклонники сравнили Юлию Высоцкую с
Ученые назвали Оумуамуа остатками
Лавровый лист способен стать приправой
Астрономы: Аномальный объект A10bMLz
Анфиса Чехова рассказала, как любимый
Семен Слепаков поделился ироничным
Медицинское подразделение Verily
Заражённые токсинами морепродукты могут
В марте Boeing планирует запустить
Актер Даниил Вахрушев госпитализирован
Ученые рассказали, как вейпинг повышает
Складной смартфон Intel будет оснащен
Вячеслав Мясников возобновил репетиции
Конора Макгрегора заподозрили в отказе
Модель Анастасия Квитко показала пышные
Специалисты анонсировали рейтинг авто
В Интернете пользователи высмеяли
Просмотреть все новости