В Египте археологи нашли 40 мумий на древнем кладбище





В одной из провинций Египта Эль-Минья археологи обнаружили погребенные останки на 10-метровой глубине. Эксперты считают, что раскопки свидетельствуют о захоронении в эллинистический период, а самые старые мумии относят к периоду времен Птолемеев. 25 процентов мумий оказались детскими. Как сообщает Халед аль-Анани, министр по делам древностей Египта, каждая мумия была захоронена отдельным способом с использованием разных материалов.Обнаружение древнего захоронения уже стало главным открытием 2019-го года в области археологии. По мнению ученых, в некрополе были погребены представители высших общественных групп, среди которых были египтяне и греки. Известно, что раскопки продолжаются и их количество продолжает расти.