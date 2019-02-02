Актер Даниил Вахрушев госпитализирован в Москве





По имеющимся сведениям, вечером прошлой пятницы, 1 февраля, актер Даниил Вахрушев побывал в гостях у своего друга, а вернувшись домой почувствовал слабость. Сперва звезда кино и театра надеялся, что самочувствие улучшится самостоятельно, однако симптомы отравления не проходили, и в итоге артист принял решение обратиться за квалифицированной помощью. Медики посоветовали знаменитости лечь в клиническую инфекционную больницу Москвы.Сам Даниил Вахрушев допускает, что на больничной койке оказался по вине выпитого им некачественного шампанского. Впрочем, врачи не исключают, что к отправлению привело одно из съеденных в процессе застолья блюд. Неизвестно, как много времени актеру придется провести в медучреждении.