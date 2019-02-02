АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Актер Даниил Вахрушев госпитализирован в Москве

В одну из больниц Москвы был госпитализирован отечественный актер Даниил Вахрушев. У звезды сериала “Физрук”, по данным СМИ, столичные медики подозревают отравление.
Актер Даниил Вахрушев госпитализирован в Москве

По имеющимся сведениям, вечером прошлой пятницы, 1 февраля, актер Даниил Вахрушев побывал в гостях у своего друга, а вернувшись домой почувствовал слабость. Сперва звезда кино и театра надеялся, что самочувствие улучшится самостоятельно, однако симптомы отравления не проходили, и в итоге артист принял решение обратиться за квалифицированной помощью. Медики посоветовали знаменитости лечь в клиническую инфекционную больницу Москвы.
Актер Даниил Вахрушев госпитализирован в Москве

Сам Даниил Вахрушев допускает, что на больничной койке оказался по вине выпитого им некачественного шампанского. Впрочем, врачи не исключают, что к отправлению привело одно из съеденных в процессе застолья блюд. Неизвестно, как много времени актеру придется провести в медучреждении.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали Оумуамуа остатками
Лавровый лист способен стать приправой
Астрономы: Аномальный объект A10bMLz
Анфиса Чехова рассказала, как любимый
Семен Слепаков поделился ироничным
Медицинское подразделение Verily
Заражённые токсинами морепродукты могут
В марте Boeing планирует запустить
Актер Даниил Вахрушев госпитализирован
Ученые рассказали, как вейпинг повышает
Складной смартфон Intel будет оснащен
Вячеслав Мясников возобновил репетиции
Конора Макгрегора заподозрили в отказе
Модель Анастасия Квитко показала пышные
Специалисты анонсировали рейтинг авто
В Интернете пользователи высмеяли
Либерж Кпадону с насмешкой попросила
Алена Шишкова встретилась с 4-летней
Дана Борисова побывала в международном
Ученые: Голубоглазые люди более
Анна Нетребко побывала на выставке
Ольга Орлова заявила Саше Черно, что
Выпускники детского IT-центра «Сириус»
Алексей Воробьёв рассказал, как пережил
Цвет галактики зависит от процесса
Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан
Mitsubishi Delica превратился в жилой
Маша Распутина показала себя в образе
Бывший муж Ольги Бузовой вслед за
В России в два раза вырос объём выдачи
Просмотреть все новости