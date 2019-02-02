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“Непоседы” сделали пародию на клип Сергея Лазарева “Сдавайся”

Юные участники театр-студии “Непоседы” выпустили пародию на клип песни “Сдавайся” в исполнении Сергея Лазарева. Видео записано в качестве поддержки во время голосования за отечественного певца на участие в конкурсе “Евровидение-2019”.
“Непоседы” сделали пародию на клип Сергея Лазарева “Сдавайся”

Хотя рассматривается возможность отправить не Сергея Лазарева, а других отечественных артистов, в “Непоседах” кандидатуру исполнителя считают одной из наиболее достойных. Клип на “Сдавайся” был представлен весной минувшего года, хотя на “Евровидение” артист наверняка повезет другую композицию. Однако в личном хит-параде “Непосед” упомянутый трек пока является лучшим, и именно его было решено выбрать для пародии. В интерпретации юных артистов главный герой был пронзен градусником, пытаясь обмануть преподавателей и одноклассников заявлением о простуде.
“Непоседы” сделали пародию на клип Сергея Лазарева “Сдавайся”

Посредством видео “Непоседы” решили сказать Сергею Лазареву, что ему пока тоже сдаваться рано. Основатель студии Елена Пинджоян отметила, что съемки пародии во многом являются инициативой именно детей, а она лишь помогала в реализации замысла.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:00

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