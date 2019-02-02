“Непоседы” сделали пародию на клип Сергея Лазарева “Сдавайся”





Хотя рассматривается возможность отправить не Сергея Лазарева, а других отечественных артистов, в “Непоседах” кандидатуру исполнителя считают одной из наиболее достойных. Клип на “Сдавайся” был представлен весной минувшего года, хотя на “Евровидение” артист наверняка повезет другую композицию. Однако в личном хит-параде “Непосед” упомянутый трек пока является лучшим, и именно его было решено выбрать для пародии. В интерпретации юных артистов главный герой был пронзен градусником, пытаясь обмануть преподавателей и одноклассников заявлением о простуде.Посредством видео “Непоседы” решили сказать Сергею Лазареву, что ему пока тоже сдаваться рано. Основатель студии Елена Пинджоян отметила, что съемки пародии во многом являются инициативой именно детей, а она лишь помогала в реализации замысла.