Открыта вакансия путешественника с зарплатой около 100 тысяч долларов в год





В обязанности такого сотрудника будут входить тест-драйв люксовых машин, оценка дорогих продуктов, а также частных яхт и островов. Работодатели готовы платить хорошую сумму, если кандидат на должность сможет давать объективную характеристику всему вышеперечисленному. Также они отмечают, что человек должен быть готов к частым перелетам и сменам климата.Прошлым летом подобную вакансию размещала компания «Jooble». Они искали человека, готового провести весь август в Турции, в городе Ортаджа, чтобы описывать местные достопримечательности в своем блоге путешественника. За такую работу компания готова была заплатить 5,7 тысяч евро.