АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Открыта вакансия путешественника с зарплатой около 100 тысяч долларов в год

Компания брендовых товаров «HushHush» поделилась на своем сайте информацией о вакансии путешественника. Работодатели обещают зарплату в размере 98 тысяч долларов в год.

Открыта вакансия путешественника с зарплатой около 100 тысяч долларов в год

В обязанности такого сотрудника будут входить тест-драйв люксовых машин, оценка дорогих продуктов, а также частных яхт и островов. Работодатели готовы платить хорошую сумму, если кандидат на должность сможет давать объективную характеристику всему вышеперечисленному. Также они отмечают, что человек должен быть готов к частым перелетам и сменам климата.

Прошлым летом подобную вакансию размещала компания «Jooble». Они искали человека, готового провести весь август в Турции, в городе Ортаджа, чтобы описывать местные достопримечательности в своем блоге путешественника. За такую работу компания готова была заплатить 5,7 тысяч евро.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Королева Елизавета II ночевала на
Открыта вакансия путешественника с
Мотоциклы Norton представили на
В Южно-Сахалинске рабочие засыпали
Дэвид и Виктория Бекхэмы поддержали
Исследователь Олег Архипов показал
Актер Гела Месхи жестко ответил
В 2019 году на рынке России подорожают
Наследники Александра Пороховщикова
Ученые обнаружили “новые ключи” для
Сергей Жуков показал подросших
Поклонники не узнали изменившуюся
В Microsoft пообещали улучшить
Анастасия Волочкова продемонстрировала
В Египте археологи нашли 40 мумий на
Актриса Татьяна Веденеева пытается
Стали известны даты выхода продолжения
Татьяна Котова раскрыла собственный
“Непоседы” сделали пародию на клип
Экран и аккумулятор смартфона Meizu
Учёные рассказали о переломном моменте
Светлана Светличная пожаловалась на
Первый канал набирает участников без
Поклонники заподозрили Жанну Бадоеву в
Поклонники сравнили Юлию Высоцкую с
Ученые назвали Оумуамуа остатками
Лавровый лист способен стать приправой
Астрономы: Аномальный объект A10bMLz
Анфиса Чехова рассказала, как любимый
Семен Слепаков поделился ироничным
Просмотреть все новости