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Первый канал набирает участников без слуха и голоса в вокальное шоу

Первый российский телеканал объявил о старте кастинга в новый вокальный проект. У него еще нет названия, однако требования на веб-сайте компании уже привлекли внимание пользователей Сети своей оригинальностью – для участия не нужен слух и голос.
Первый канал набирает участников без слуха и голоса в вокальное шоу

«Нет слуха и голоса? Нет комплексов, но есть желание петь? Вы – наш герой! Приглашаем на кастинг новой уникальной программы – заполняйте анкету!», – сказано в сообщении.

Среди пунктов анкеты значатся вопросы не только о себе и работе, примерах песен, но и об оценке своего пения по десятибалльной шкале. Также нужно написать мнение о таланте потенциального участника друзей и родственников. Кроме того, у респондентов спрашивают, учились ли они вокалу когда-либо, пели ли на публике, где бы хотели выступить и т.д.



 
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Культура
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 19:38

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