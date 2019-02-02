Первый канал набирает участников без слуха и голоса в вокальное шоу





«Нет слуха и голоса? Нет комплексов, но есть желание петь? Вы – наш герой! Приглашаем на кастинг новой уникальной программы – заполняйте анкету!», – сказано в сообщении.Среди пунктов анкеты значатся вопросы не только о себе и работе, примерах песен, но и об оценке своего пения по десятибалльной шкале. Также нужно написать мнение о таланте потенциального участника друзей и родственников. Кроме того, у респондентов спрашивают, учились ли они вокалу когда-либо, пели ли на публике, где бы хотели выступить и т.д.