Светлана Светличная пожаловалась на навязчивое внимание Леонида Гайдая
Известная звезда советского кино Светлана Светличная открыто пожаловалась журналистам, что временами внимание со стороны выдающегося режиссера Леонида Гайдая оказывалось чрезмерно навязчивым. Схожие обвинения в адрес деятеля прежде озвучивала ее коллега Наталья Варлей.
Порцию славы Светлана Светличная получила в том числе благодаря участию в нашумевшей ленте “Бриллиантовая рука”. Вспоминая давние съемки, актриса отметила, что отчасти согласилась из-за перспективы сыграть вместе с Андреем Мироновым, с которым знаменитость связывали достаточно теплые отношения. Как-то им даже приходилось вместе плавать в море, попивая шампанское. Впрочем, на пробы Светличную пригласил непосредственно Леонид Гайдай. Звезда делится, что внимание с его стороны всегда казалось ей несколько навязчивым.
Режиссер в самом деле проявлял особенный интерес к актрисе, однако она довольна тем, как он сумел прочувствовать образ ее героини, подобрав идеально даже одежду. Правда, танец с Юрием Никулиным являлся неожиданной импровизацией, а не частью сценария.
Порцию славы Светлана Светличная получила в том числе благодаря участию в нашумевшей ленте “Бриллиантовая рука”. Вспоминая давние съемки, актриса отметила, что отчасти согласилась из-за перспективы сыграть вместе с Андреем Мироновым, с которым знаменитость связывали достаточно теплые отношения. Как-то им даже приходилось вместе плавать в море, попивая шампанское. Впрочем, на пробы Светличную пригласил непосредственно Леонид Гайдай. Звезда делится, что внимание с его стороны всегда казалось ей несколько навязчивым.
Режиссер в самом деле проявлял особенный интерес к актрисе, однако она довольна тем, как он сумел прочувствовать образ ее героини, подобрав идеально даже одежду. Правда, танец с Юрием Никулиным являлся неожиданной импровизацией, а не частью сценария.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:43