Светлана Светличная пожаловалась на навязчивое внимание Леонида Гайдая





Порцию славы Светлана Светличная получила в том числе благодаря участию в нашумевшей ленте “Бриллиантовая рука”. Вспоминая давние съемки, актриса отметила, что отчасти согласилась из-за перспективы сыграть вместе с Андреем Мироновым, с которым знаменитость связывали достаточно теплые отношения. Как-то им даже приходилось вместе плавать в море, попивая шампанское. Впрочем, на пробы Светличную пригласил непосредственно Леонид Гайдай. Звезда делится, что внимание с его стороны всегда казалось ей несколько навязчивым.Режиссер в самом деле проявлял особенный интерес к актрисе, однако она довольна тем, как он сумел прочувствовать образ ее героини, подобрав идеально даже одежду. Правда, танец с Юрием Никулиным являлся неожиданной импровизацией, а не частью сценария.