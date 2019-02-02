Учёные рассказали о переломном моменте в смене климатических зон





О перемене климатических зон говорят многочисленные погодные аномалии по всему миру. Слишком тёплые воды Баренцева моря свидетельствуют о смене арктического климата в регионе к атлантическому. Ледяная шапка на севере Арктики постепенно распадается. Поскольку льда в море спускается всё меньше, образовался его острый дефицит.12 тысяч лет север региона был под властью арктического климата, однако теперь туда зашла тёплая атлантическая вода. Процесс потепления, по словам учёных, проходит крайне быстро. Хотя точную дату назвать невозможно, со временем часть Арктики отойдёт к Атлантике.Научные специалисты остановились на приблизительном сроке в 10 лет. Тогда новой арктической границей станут воды к востоку от Баренцева моря, то есть моря Лаптевых и Карское. Экосистема огромного региона также столкнётся с колоссальными последствиями потепления.