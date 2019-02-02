АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Учёные рассказали о переломном моменте в смене климатических зон

Российские учёные рассказали о переломном моменте в смене климатических зон Арктики и Атлантики. Через 10 лет моря могут значительно потеплеть.
Учёные рассказали о переломном моменте в смене климатических зон

О перемене климатических зон говорят многочисленные погодные аномалии по всему миру. Слишком тёплые воды Баренцева моря свидетельствуют о смене арктического климата в регионе к атлантическому. Ледяная шапка на севере Арктики постепенно распадается. Поскольку льда в море спускается всё меньше, образовался его острый дефицит.

12 тысяч лет север региона был под властью арктического климата, однако теперь туда зашла тёплая атлантическая вода. Процесс потепления, по словам учёных, проходит крайне быстро. Хотя точную дату назвать невозможно, со временем часть Арктики отойдёт к Атлантике.

Научные специалисты остановились на приблизительном сроке в 10 лет. Тогда новой арктической границей станут воды к востоку от Баренцева моря, то есть моря Лаптевых и Карское. Экосистема огромного региона также столкнётся с колоссальными последствиями потепления.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники не узнали изменившуюся
В Microsoft пообещали улучшить
Анастасия Волочкова продемонстрировала
В Египте археологи нашли 40 мумий на
Актриса Татьяна Веденеева пытается
Стали известны даты выхода продолжения
Татьяна Котова раскрыла собственный
“Непоседы” сделали пародию на клип
Экран и аккумулятор смартфона Meizu
Учёные рассказали о переломном моменте
Светлана Светличная пожаловалась на
Первый канал набирает участников без
Поклонники заподозрили Жанну Бадоеву в
Поклонники сравнили Юлию Высоцкую с
Ученые назвали Оумуамуа остатками
Лавровый лист способен стать приправой
Астрономы: Аномальный объект A10bMLz
Анфиса Чехова рассказала, как любимый
Семен Слепаков поделился ироничным
Медицинское подразделение Verily
Заражённые токсинами морепродукты могут
В марте Boeing планирует запустить
Актер Даниил Вахрушев госпитализирован
Ученые рассказали, как вейпинг повышает
Складной смартфон Intel будет оснащен
Вячеслав Мясников возобновил репетиции
Конора Макгрегора заподозрили в отказе
Модель Анастасия Квитко показала пышные
Специалисты анонсировали рейтинг авто
В Интернете пользователи высмеяли
Просмотреть все новости