Экран и аккумулятор смартфона Meizu Note 9 с 48-мегапиксельной камерой оказались меньше ожидаемого





В прошлом месяце руководитель бренда Meizu Джек Вонг заявлял, что телефон будет оснащаться аккумулятором с мощностью выше средней – около 4 тысяч мАч, также подтвердилось наличие камеры на 48 Мп и однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 675. Дисплей, скорее всего, будет 6,3-дюймовым.Судя по документам TENAA, экран и батарея девайса с модельным номером M923Q несколько скоромнее, чем ожидалось. Как оказалось, диагональ у гаджета составляет 6,2 дюйма, а ёмкость батареи – около 3,9 тысяч мАч. Стоит отметить и габаритные размеры смартфона - 153 x 74 x 8,65 мм.