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Экран и аккумулятор смартфона Meizu Note 9 с 48-мегапиксельной камерой оказались меньше ожидаемого

Девайс Meizu Note 9, о котором в последнее время появилось немало слухов в интернете, накануне был замечен в базе данных китайского регулятора TENAA. Таким образом, стала известна часть технических характеристик конкурента Redmi Note 7.
Экран и аккумулятор смартфона Meizu Note 9 с 48-мегапиксельной камерой оказались меньше ожидаемого

В прошлом месяце руководитель бренда Meizu Джек Вонг заявлял, что телефон будет оснащаться аккумулятором с мощностью выше средней – около 4 тысяч мАч, также подтвердилось наличие камеры на 48 Мп и однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 675. Дисплей, скорее всего, будет 6,3-дюймовым.

Судя по документам TENAA, экран и батарея девайса с модельным номером M923Q несколько скоромнее, чем ожидалось. Как оказалось, диагональ у гаджета составляет 6,2 дюйма, а ёмкость батареи – около 3,9 тысяч мАч. Стоит отметить и габаритные размеры смартфона - 153 x 74 x 8,65 мм.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:55

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