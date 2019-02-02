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Поклонники заподозрили Жанну Бадоеву в третьей беременности

Поклонники заподозрили известную телеведущую Жанну Бадоеву в третьей беременности. Соответствующие дискуссии возникли после публикации экс-супругой Алана Бадоева снимка с отдыха в режиме Stories в Instagram.
Поклонники заподозрили Жанну Бадоеву в третьей беременности

Жанна Бадоева сейчас находится на отдыхе на Сейшельских островах, откуда активно делится фото и видео. Недавно в своем профиле она показала серию снимков, сделанных на пляже, где позирует в свободной одежде. На некоторых кадрах поклонникам телеведущей удалось заметить явно выступающий живот, что натолкнуло их на мысли о беременности 42-летней знаменитости. Кроме того, многие обратили внимание на то, что в последнее время Бадоева старается выбирать свободные наряды, которые не облегают фигуру.
Поклонники заподозрили Жанну Бадоеву в третьей беременности

Помимо отдыха, на Сейшелах теледива занимается съемками своего нового проекта, анонсировать который она обещала уже в ближайшем будущем. В последнее время Жанна Бадоева много путешествует, а проживает она в Италии вместе со своим супругом Василием.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:25

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