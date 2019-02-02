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Либерж Кпадону с насмешкой попросила прощение у Саши Черно

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону язвительно извинилась перед избранницей Иосифа Оганесяна – Александрой Черно.

Сегодня социальные сети облетела новость о том, что на съемочной площадке городских квартир скандально-известного проекта произошла очередная драка. В этот раз особо отличилась бывшая и действующая звезда «Дома-2», а если быть точнее – Черно и Кпадону.

Либерж Кпадону с насмешкой попросила прощение у Саши Черно

До сих пор было сложно сказать, из-за чего Александра и Либерж поскандалили. И тут считанные минуты назад красавица мулатка опубликовала на официальном портале телестройки новый пост, в котором поспешила сообщить зрителям, что драка с Черно произошла из-за нелицеприятных высказываний супруги Оганесяна в сторону ее воспитания.

Нужно сказать, что Кпадону несмотря на то, что и извинилась перед Сашей, сделала это с насмешкой. Девушка не только «прошлась» по Черно, но и решила напомнить ей, где находилась ее родительница, когда ее нужно было воспитывать.

Либерж Кпадону с насмешкой попросила прощение у Саши Черно

«Я просто не учла тот факт, что она воспитывалась матерью, которая была в местах не столь отдаленных..», - подчеркнула Либерж в свежем посте.

В конце своей публикации экс-участница «Дома-2» отметила, что ее очень радует тот факт, что на «хрупкой шее» Оганесяна сейчас повисла такая «изящная бусинка».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:56

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