Поклонники сравнили Юлию Высоцкую с Катрин Денев после просмотра нового фото

На новом фото Юлия Высоцкая сидит на диване в одном из ресторанов Санкт-Петербурга, позируя перед камерой в профиль. Волосы знаменитости распущены, а на губах виднеется небольшая улыбка. При этом телеведущая отметила, что в Северной столице совсем ненадолго, и вскоре она снова вернется в Москву.В комментариях фолловеры восхитились привлекательностью Юлии Высоцкой, отметив, что она прекрасно вписывается в “питерские” интерьеры. Некоторые подписчики заявили о внешнем сходстве отечественной знаменитости с известной во Франции актрисой Катрин Денев. Всего за несколько часов с момента размещения запись на странице Высоцкой успела собрать свыше 12 тысяч “лайков” и множество отзывов.