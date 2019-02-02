Поклонники сравнили Юлию Высоцкую с Катрин Денев после просмотра нового фото
Отечественная телеведущая Юлия Высоцкая показала поклонникам новый снимок, после чего они сравнили ее с известной французской актрисой Катрин Денев. Соответствующий пост звезда опубликовала в своем профиле в Instagram.
На новом фото Юлия Высоцкая сидит на диване в одном из ресторанов Санкт-Петербурга, позируя перед камерой в профиль. Волосы знаменитости распущены, а на губах виднеется небольшая улыбка. При этом телеведущая отметила, что в Северной столице совсем ненадолго, и вскоре она снова вернется в Москву.
В комментариях фолловеры восхитились привлекательностью Юлии Высоцкой, отметив, что она прекрасно вписывается в “питерские” интерьеры. Некоторые подписчики заявили о внешнем сходстве отечественной знаменитости с известной во Франции актрисой Катрин Денев. Всего за несколько часов с момента размещения запись на странице Высоцкой успела собрать свыше 12 тысяч “лайков” и множество отзывов.
На новом фото Юлия Высоцкая сидит на диване в одном из ресторанов Санкт-Петербурга, позируя перед камерой в профиль. Волосы знаменитости распущены, а на губах виднеется небольшая улыбка. При этом телеведущая отметила, что в Северной столице совсем ненадолго, и вскоре она снова вернется в Москву.
В комментариях фолловеры восхитились привлекательностью Юлии Высоцкой, отметив, что она прекрасно вписывается в “питерские” интерьеры. Некоторые подписчики заявили о внешнем сходстве отечественной знаменитости с известной во Франции актрисой Катрин Денев. Всего за несколько часов с момента размещения запись на странице Высоцкой успела собрать свыше 12 тысяч “лайков” и множество отзывов.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:19