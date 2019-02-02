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Ученые назвали Оумуамуа остатками межзвездной кометы

Ученые считают, что Оумуамуа может являться частью межзвездной кометы. Происхождение космического тела в научных кругах давно вызывает многочисленные споры.
Ученые назвали Оумуамуа остатками межзвездной кометы

Новую теорию выдвинул накануне эксперт Зденек Секанин, являющийся представителем Лаборатории реактивного движения NASA. Он считает, что когда-то Оумуамуа, имеющий странную сигарообразную форму, откололся от кометы. В своих заключения ученый полагается на более ранние исследования своих коллег, при этом и сам он на протяжении последних 40 лет занимается изучением космического пространства.

Выводы указывают на то, что кометы с параболическими орбитами в состоянии неожиданно распадаться в преддверии достижения перигелия. В отдельных случаях такие тела после себе могут оставлять значительный фрагмент. Последний в состоянии приобретать экзотическую форму, отличаясь особыми вращательными свойствами и значительной пористостью. Все названные характеристики приобретаются в процессе распада.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:13

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